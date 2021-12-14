بعد عرض فيلمها على نتفليكس.. هذا ما قالته جميلة عراس

عبرت الممثلة الجزائرية جميلة عراس، عن فرحتها الكبيرة وفخرها بعرض فيلمها “إلى آخر الزمان”، على المنصة العالمية نتفليكس.

وقالت جميلة عراس في مكالمة هاتفية مع تلفزيون النهار: “كون الفيلم جزائري 100 بالمائة، فإن عرضه على نتفليكس يحمل أهمية كبيرة. لأن أغلبية الأعمال التي تعرض على هذه المنصة، تكون أعمالا مشتركة”.

وأضافت الفنانة: “نحن سعيدون جدا بهذا الإنجاز، خصوصا مع الصدى الإيجابي الذي أحدثه الفيلم لدى الجمهور. والذين أكدوا أن الفيلم أعجبهم وهذا يثلج صدري”.

وأشارت عراس، إلى أن فترة تصوير الفيلم كانت صعبة جدا، ولكن النتيجة هونت عليهم، خصوصا مع اعتراف الجمهور بالجهد المبذول في هذا العمل.

ونوهت الفنانة، إلى أنها ولما قرأت السيناريو، أرادت التراجع لأن الشخصية لا تناسبها، ولكنها لما قرأت النهاية قررت أن تؤديها.

مشيرة إلى أنها قبلت بأداء هذه الشخصية لسببين، أحدهما أن الفيلم يسلط الضوء على الحب الذي بعد سن الـ60، والثاني أن الحياة تنطلق من المقبرة.

وأكدت جميلة عراس، أنها تعد جمهورها بعدم المشاركة في أي إنتاج ينفرون منه، لافتة إلى أن الجمهور الجزائري ذواق.

وفي الأخير، استسمحت الفنانة القديرة جمهورها لعدم تقديمها للجديد في المجال الفني، لأن الأمر خارج عن نطاقها كممثلة.

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تعرض منصة نتفليكس الأمريكية العملاقة، لأول مرة فيلما جزائريا 100 بالمائة من بطولة جميلة عراس وبوجمعة الجلالي . وستقدم نتفليكس لمشتركيها هذا الفيلم الذي جاء بعنوان “إلى آخر الزمان”، ابتداء من الخميس الماضي. وفاز الفيلم بالعديد من الجوائز في مهرجانات الدولية، من إخراج الجزائرية ياسمين شويخ صدر عام 2018. ويحكي هذا الفيلم قصة ثنائي في السبعينات من عمرهما، ويتعلق الأمر بـ “جوهر” أرملة ومشمئزة من الحياة، و”علي” يعمل حفارا للقبور.

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