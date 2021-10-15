بعد عشرين عاماً.. نوكيا تعيد طرح هاتف “6310” بمواصفات جديدة

قررت شركة نوكيا للهواتف المحمولة، إطلاق أحد أقدم إصداراتها الشهيرة جداً “نوكيا 6310”، بعد 20 عاما من طرح نسختها الأولى.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن شركة نوكيا اتخذت قراراً حول جذب المستهلكين إلى المنتج القديم المكرر. حيث ستقوم بطرحه مع مواصفات جديدة.

وقالت شركة نوكيا إن الهاتف الجديد سيكون في شكل الهاتف القديم مع بطارية بعمر أطول.

ومن المواصفات الجديدة في جوال نوكيا الشهير الذي ستطلقه قريباً أن الأزرار بحجم مضاعف عما سبق. كما أن القائمة في الشاشة أكبر لتسهيل القراءة على المستخدمين.

ويتميز أيضًا التصميم بمتانة وقوة المواد المصنعة لهيكله، إذ يأتي هيكل الهاتف معدني من مادة الألومنيوم القوية. التي تحمي المكونات الداخلية للهاتف في حالات السقوط المفاجئ أو الصدمات.