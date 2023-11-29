بعد عطال.. الفرنسيون يواصلون التهجم على اللاعبين الجزائريين

قامت جريدة “لوباريزان” و موقع “سبور 10” بتفنيد اهتمامات إدارة باريس سان جيرمان بخدمات الدولي الجزائري ريان ايت نوري.

ووصل بهم الحد، في تقريرهم، اليوم الخميس، إلى السخرية من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها ريان ايت نوري. و التقليل من خدماته، بعد تفنيد المعلومة التي ذكرتها عدد من وسائل الإعلام الفرنسية و البريطانية الواسعة الانتشار في أوروبا.

كما قال موقع “سبور 10” أن باريس سان جيرمان يبحث عن خليفة المدافع الأيسر نونو مينديز الذي أصيب قبل أشهر، و من المتوقع أن يعود البرتغالي إلى المنافس في فيفري تقريبا. كما ذكر، إسم مدافع الخضر بقوة، لكن يبدو أن البعض من الإعلاميين الفرنسيين الحقودين على كل ما هو جزائري لم يتحملوا الأمر. بعدما تكبروا على خدماته.

ويشار، إلى أن الجزائري مصطفى دحلب، هو من صنع أمجاد فريق العاصمة الفرنسية في وقت سابق.

كما يذكر، أن الفرنسيون سبق لهم التهجم على مدافع نيس يوسف عطال سابقا، و تسببوا في معاقبته من قبل السلطات الفرنسية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–