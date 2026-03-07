بعد عقوبة الإيقاف.. أوّل رد فعل لبلايلي !

قرر الدولي الجزائري يوسف بلايلي التحرك من أجل الدفاع عن نفسه قانونيا بعد العقوبة التي سلطها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمتمثلة في الإيقاف لمدة 12 شهرا، على خلفية اتهامه بالتزوير في القضية التي رفعها ضده نادي أجاكسيو الفرنسي.

واتخذ بلايلي خطوة أولى في هذا الملف بتعيين المحامي التونسي علي عباس ليتولى الدفاع عنه ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالطعن في قرار العقوبة.

وأكد المحامي علي عباس في تصريح لإذاعة “موزاييك” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بالفعل عقوبة الإيقاف لمدة عام كامل ضد اللاعب، مشيرا إلى أن الخطاب الذي تسلمه يوسف بلايلي تضمن الحكم فقط دون تقديم تفاصيل أو حيثيات إضافية تتعلق بالقضية.

وأوضح المحامي، أن ابن مدينة الباهية سيقوم عن طريق فريق دفاعه بتقديم طعن ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، مضيفا أنه في حال عدم تقديم الطعن قبل تاريخ 15 مارس الجاري فإن الحكم سيصبح نهائيا وغير قابل للاستئناف.

وكشف المحامي علي عباس، الذي سبق له الدفاع عن اللاعب في قضيته الشهيرة سنة 2017، أن الملف يتضمن عدة فرضيات وتفاصيل متداخلة، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى التي سيقوم بها اللاعب في مسار الطعن ستكون حاسمة، خاصة إذا تمكن من إثبات أنه لم يمسك الوثيقة المزورة ولم يقم بعملية تدليس، أو إذا أثبت أن التوقيع الموجود في الوثيقة لا يعود إليه.