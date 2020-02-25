بعد علاجها من ورم خبيث.. ريم غزالي أم وستعود قريبا إلى الجزائر

ستعود الفنانة الجزائرية، ريم غزالي، إلى أرض الوطن قريبا، بعد أشهر من العلاج في أحد المستشفيات الباريسية لإصابتها بورم خبيث على مستوى الرأس.

ولكن النجمة الجزائرية لن تعود بمفردها، فالمفاجأة هي عودة ريم التي أصبحت أما لأول مرة مع إبنتها “لييا” التي وضعتها في نفس المستشفى، الذي كانت تعالج فيه من سرطان في الرأس.

وستعود الفنانة الجزائرية، ريم غزالي، قريبا إلى أرض الوطن بعد غياب طويل بسبب إصابتها بسرطان في رأسها، وحسب المقربين منها، ستعود ريم خلال أيام إلى أرض الوطن بعد تماثلها للشفاء تماما.

والمفاجأة الكبيرة التي لم تعلن عليها ريم ونقدمها لكم حصريا، هي أن “الملكة هيدورة” لن تعود وحدها إلى أرض الوطن هذه المرة، لأن ريم ولأول مرة أصبحت أما لطفلة أطلقت عليها اسم “لييا”.

للإشارة، سبق لريم وتحدثت من مستشفى باريس إلى “النهار”، وقالت إنها تعالج من سرطان في رأسها كان أن يودي بحياتها بسبب انشار سائل الورم في رأسها، مما كان سيتسبب لها في فقدان الذاكرة والنطق والبصر.

كما قالت الفنانة في ذات الاتصال مع “النهار”، أنها ستعود بقوة للعمل لتحقق حلمها المتمثل في تصوير الجزء الثاني من مسلسلها الأول.