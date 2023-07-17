بعد عمليات التصحيح المتكررة.. لا طعن في نتائج البكالوريا

أكد مصدر عليم من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أنه يرفض رفضا قاطعا الطعن في نتائج البكالوريا، سواء بالنسبة للتلاميذ الناجحين، أو الراسبين.

مشيرا إلى أن بعض الاوراق وصلت عملية تصحيحها إلى 4 مرات، حتى لا يتم هضم حق أي تلميذ.

وأضاف المصدر أن كل الأوراق التي خضعت إلى التصحيح الرابع، تم إضافة على الأقل علامتين فيها. وهذا بناء على توصيات وزير التربية الذي أدرج هذه السنة طريقة جديدة للتصحيح لتفادي هضم حق التلميذ النجيب والناجح طيلة مشواراه الدراسي.

وأضاف المتحدث أن الطعن في البكالوريا مرفوض وهذا طبقا للمادة 25 التي تنص على أنه لا يقبل أي طعن فيما يخص تصحيح أوراق الامتحان أو قرارات لجان المداولات

وأوضح أن النتائج نهاية غير قابلة للطعن أو إعادة التصحيح مهما كانت نتيجة المترشح.

وفي هذا الشأن قال المتحدث أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أعلن عن نتائج الامتحانات بعد مداولات اللجان والمراقبة المحاضر المرتبطة بها.

حيث تتكون لجان المداولات من أستاذ جامعي أو مفتش للتربية والتكوين أو بصورة استثنائية من رئيس مؤسسة التعليم الثانوي “رئيسا” و أستاذ مصحح عن كل مادة “عضوا”.

وتوضع أوراق اختبار المترشحين وكل الوثائق المتعلقة بالنتائج التي تحصلوا عليها في الامتحان تحت تصرف لجان المداولات.