بعد عملية قلب ناجحة.. حزيم يغادر المستشفى

غادر الفنان الجزائري القدير محمد حزيم، اليوم الأحد، مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة أين خضع لعملية جراحية ناجحة، بعد تحسن حالته الصحية.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الفنان خرج من المستشفى أين كان يتلقى العلاج، بعد تحسن حالته الصحية.

كما توجه الفنان حزيم، من العاصمة الجزائر إلى وهران، عبر الطائرة.

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