بعد عملية ماغدبورغ.. إيلون ماسك يطالب مستشار ألمانيا بالاستقالة

طالب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، المستشار الألماني أولاف شولتس بالاستقالة. وذلك عقب عملية الدهس المروعة التي هزت سوقا لأعياد الميلاد شرقي ألمانيا.

وكتب إيلون ماسك على “إكس” تعليقا على الحادثة: “يجب على شولتس أن يستقيل على الفور. إنه أحمق غير كفء”.

أتى ذلك، بعدما صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ الألمانية، مساء أمس الجمعة. أدت إلى مقتل شخصين بينهما طفل، وجرح العشرات.

وقال مسؤولون محليون إنّ سائقا قتل شخصين على الأقل عندما صدم بسيارته مجموعة من الأشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد في بلدة ماغدبورغ. كما أفاد الإسعاف الألماني بأن الحادث خلف إصابة 60 إلى 80 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأظهر مقطع مصور منشور على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة تسير بسرعة وسط حشد يسير بين صفين من أكشاك السوق.

وقالت مصادر بالحكومة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية، إنّ الشرطة اعتقلت السائق الذي نفذ العملية بمفرده.

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