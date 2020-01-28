بعد عودة أزمة الحليب.. مديرية التجارة بمعسكر تحرر عشرات المخالفات ضد الباعة

أعدت فرق التدخل التابعة لمصالح المراقبة والأسعار لمديرية التجارة لولاية معسكر، عدة محاضر معاينة على مستوى كبريات دوائر الولاية.

وهذا قبل تولي إيداعها على المحاكم المختصة في أعقاب شنها حملة مراقبة لمدى إنسياق عموم التجار من باعة مادة الحليب لدى محلات المواد الغذائية، للتعليمات والتوصيات، التي توجهت بها وزارة التجارة.

وتقضي التعليمات بتثبيت تسعيرة كيس الحليب دون سقف 25 دينارًا في سياق شروع الوزارة لتحرير مادة الحليب من قبضة السماسرة والمضاربين.

ووقفت فرق التدخل على جملة من المخالفات تضمنت تسويق الكيس بسعر 30 دينارًا لدى بعضهم وهو ما يعد تصرفًا متعاليًا على توصيات الوزارة.

في حين طرح أصحاب المحلات إشكالية غياب المراقبة لدى موزعي الجملة لكونهم لم يلتزموا بسقف 24.90 دج وتعمدوا تسويقه بسعر 26 دينارا.

وهو ما وضع أصحاب المحلات في ورطة غير محسوبة بوصفهم ضحايا هم أيضا للمضاربين وللموزعين و لحالة الإستنفار التي إستثنت كبار السماسرة.

وأفضى ذلك إلى عودة ندرة أكياس الحليب مجددًا وتسجيل تذبذب في عدة دوائر على خلفية عزوف أصحاب المحلات عن إقتناء حصصهم، إمتعاضًا من الإزدواجية في الخطاب الذي تبنته الوصاية، حسبهم.

طوبال.ع