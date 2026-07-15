بعد عودة الإمداد بالكهرباء.. الوزير الأول يثني على مجهودات إطارات وزارة الطاقة وأعوان سونلغاز

أثنى الوزير الأول سيفي غريب، على المجهودات التي قام بها إطارات وزارة الطاقة والطاقات المتجددة وأعوان سونلغاز، بعد تمكنهم من إطلاح العطب التقني على مستوى المنشأة الكهربائية في سيدي عقبة بولاية بسكرة والذي أسفر عن انقطاع الشبكة الكهربائية عبر عدة ولايات.

وتقدم الوزير الأول باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وباسم أعضاء الحكومة بشكره الجزيل لكل من سهر. وساهم في إصلاح هذا العطب التقني وعودة التيار الكهربائي عبر كل الولايات التي شهدت انقطاعات.

وفي تصريح له أكد سيفي غريب “هناك دول استغرقت 48 ساعة لانجاح عمليات ممثلة للعملية التي تمت. على مستوى

مركز التحكم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء. لكن إطارات سونلغاز تمكنوا خلال ساعات وجيزة من من إصلاح العطب التقني. وعودة التيار الكهربائي وهذا بالنسبة لنا يعد تمرين بسيط عرفنا من خلاله أن الجزائري دائما تع التحديات وتظافر الجهود مكنت في مدة وجيزة تم استرجاع كل الشبكة الكهربائية”.

كما أشار الوزير الأول، أن تمكن الدولة الجزائرية من امتلاك مركز يتحكم في الطاقة الكهربائية على مستوى الوطن، يعد فخر الصناعة الكهربائية في الجزائر.

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