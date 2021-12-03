بعد عودته لسباق الرئاسيات..سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لقضاة ليبيا

وجه سيف الإسلام القذافي رسالة لقضاة ليبيا بعد قبول طعنه وعودته الى سياق الرئاسيات المقرر اجراؤها في شهر ديسمبر الحالي.

وغرّد القذافي على تويتر قائلا:” كل الشكر “لقضاة ليبيا” الذين “غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق”.

بالمقابل كانت محكمة الإستئناف جنوب ليبيا قد قضت أمس الخميس بقبول الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي وعودته إلى سباق الإنتخابات الرئاسية المقررة شهر ديسمبر الحالي.

و بهذا القرار الصادر عن المحمكة يعود نجل الزعيم الراحل معمر القذافي إلى قائمة الإنتخابات الرئاسية في ليبيا وهذا بعد رفض ملف ترشحه قبل أيام من ذلك وإستبعاده من قبل مفوضية الإنتخابات.

وكان بتاريخ 24 نوفمبر الماضي مجلس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في ليبيا، قد نشر قائمة بأسماء 25 مترشحا رفضت ملفات ترشحهم من بينهم سيف الإسلام القذافي.

فيما تم قبول ملف ترشح خليفة حفتر تم قبوله من طرف مفوضية الانتخابات. كما رفضت المفوضية ترشح بشير صالح مدير ديوان معمر القذافي.

وإستبعدت ذات المفوضية سيف الإسلام من قائمة المرشحين للإنتخابات الرئاسية بسبب “مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة”.

هذه رسالة سيف الإسلام القذافي لليبيين بعد رفض ترشحه للانتخابات

كما وجه سيف الإسلام القذافي، في وقت سابق رسالة عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك”، إلى الشعب الليبي.

وذلك عقب قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.

وجاء في نص الرسالة:”بسم الله الرحمن الرحيم”.. “لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا… إخواني وأخواتي لا تهنوا ولا تحزنوا.. ان الله معنا.”