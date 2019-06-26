بعد عودته للجزائر.. جماهير سولكينغ يدعونه من كل الولايات

بعد إنتشار أخبار، عن عودة الرابر الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بـ”سولكينغ”، إلى أرض الوطن، رحب به جمهوره بالجزائر، وقاموا بدعوته لزيارتهم، من مختلف ولايات الوطن.

وكان مغني الراب الجزائري، قد نشر عبر صفحته الرسمية على “الأنستغرام”، عدة صور له من مختلف مناطق الجزائر.

كما أعلن “سولكينغ”، عن طرحه لأغنية جديدة، بعنوان “espérance”، صورها بالجزائر، وذلك عن طريق نشر مقطع فيديو من الكليب، على حسابه بـ”الأنستغرام”.

وحصل مقطع الفيديو، لكليب “سولكينغ” الجديد، على أكثر من مليون مشاهدة، بعد أقل من 24 ساعة من نشره، على موقع “الأنستغرام”.

ورحب الجمهور الجزائري بشدة، بنجمهم العالمي “سولكينغ”، وتمنوا له تحقيق نجاحات أكبر.

وكان الفكاهي الجزائري، “مراد عودية”، والذي شارك في تصوير الفيديو كليب الجديد لـ”سولكينغ”، قد ذكر بأن جمهوره من مختلف مناطق البلاد، قد طالبوه بإحضار نجمهم “سولكينغ” لهم، بعدما سمعوا بعودته، وذلك عبر خاصية “الستوري”، على حسابه بـ”الانستغرام”.

وهذا ما يدل على حب الجمهور الجزائري، وتشجيعهم، لنجمهم العالمي “سولكينغ”، والذي حقق شهرة عالمية، وحصلت فيديوهاته على موقع “اليوتيوب”، على أكثر من 100 مليون مشاهدة.