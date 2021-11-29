بعد عودته من إسواتيني.. وفد الكناري يخضع للحجر الصحي

أعلن فريق شبيبة القبائل اليوم الإثنين خضوع وفد الكناري للحجر الصحي بعد عودته من إسواتيني.

الحساب الرسمي للكناري على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر بيان كشف فيه ذلك.

وانطلق الحجر الصحي بداية من الاثنين الى تاريخ غير معلوم حسب بيان الكناري.

ويخضع زملاء القائد رضا بن سايح لحجر صحي بأحد فنادق العاصمة بعد عودتهم من إسواتيني.

ويأتي هذا القرار بسبب انتشار فيروس “أوميكرون” المتحور في جنوب إفريقيا وإسواتيني.