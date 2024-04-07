بعد عودته من الإصابة.. عمورة يفشل في قيادة جيلواز للفوز

تعرض الدولي الجزائري أمين عمورة، رفقة فريقه يونيون سانت جيلواز، لهزيمة ثانية ضمن مرحلة “البلاي أوف” للتتويج بالبطولة البلجيكية.

وشارك عمورة، اليوم الأحد، أساسي في مواجهة سانت جيلواز أمام سيركل بروج، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ولعب عمورة 79 دقيقة ونال تنقيط 6.9 في المواجهة، بعد أن تخلص الدولي الجزائري من الإصابة التي عانى منها على مستوى الوجه أمام جنوب إفريقيا الودية.

يجدر الإشارة، تعرض سانت جيلواز للهزيمة الثانية تواليا في “البلاي أوف” لسباق تحقيق لقب البطولة، بعد الخسارة أمام خينك وسيركل بروج.