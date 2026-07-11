بعد عودته من المونديال.. وفاة نجم “البافانا بافانا” جايدن أدامز

أعلنت تقارير صحفية جنوب إفريقية، اليوم السبت، عن وفاة نجم ماميلودي صن داونز، ومنتخب “البافانا بافانا” جايدن أدامز، عن عمر يناهز الـ 25 ربيعا.

وأفادت ذات التقارير، أن أدامز، الذي عاد لتوه من مشاركة في مونديال 2026. رفقة جنوب إفريقية، عثر عليه جثة هامدة داخل غرفته في أحد فنادق مدينة كيب تاون.

ورغم التحفظ الرسمي حول تفاصيل الحادثة، حيث لم يصدر أي بيان من الاتحاد الجنوب إفريقي أو إدارة صن داونز، حول الواقعة، إلا أن التقارير الصحفية القادمة من قلب جنوب أفريقيا أكدت وفاة اللاعب.

ونقلت شبكة “Soccer Laduma” تصريحات لوكلاء جايدن أدامز ومقربين منه. أكدوا من خلالها الرحيل المفاجئ للنجم الصاعد.

أما صحيفة “Sunday World” الشهيرة في جنوب إفريقيا، تحدثت عن شبح الاكتئاب خلف الكواليس. مشيرة إلى أن صاحب الـ 25 ربيعا، كان يمر بأزمة نفسية حادة واكتئاب شديد.

يشار إلى أن جادن أدامز، قاد ماميلودي صن داونز، للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2026. كما ترك بصمته مع منتخب جنوب إفريقيا. وشارك أمام كل من المكسيك، التشيك، وكوريا الجنوبية، مساهما في بلوغ “البافانا بافانا” الدور الـ 32.

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