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قناة النهار

بعد عيد الاضحى والعطلة الصيفية.. الدخول المدرسي يهزم جيب المواطن

بقلم قناة النهار
بعد عيد الاضحى والعطلة الصيفية.. الدخول المدرسي يهزم جيب المواطن
تربية
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رابط دائم : https://nhar.tv/efZOA
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