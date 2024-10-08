بعد غرامة “الكاف”.. إدارة اتحاد العاصمة تطعن في القرار

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، تقدمها بطعن على مستوى لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وهذا على خلفية تسليط الهيئة الكروية القارية غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار على النادي العاصمي. بسبب قضية انسحابه من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي. بسبب قميص نادي نهضة بركان الذي يحمل خريطة وهمية تتعارض مع مبادئ الدولة الجزائرية.

وأوضحت إدارة “سوسطارة” أن “الكاف” ألزمتها بدفع الغرامة في ظرف شهرين، بداية من تلقي مراسلة الإخطار بهذا القرار.