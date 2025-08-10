بعد غزو الطحالب البحرية..تواصل حملة تنظيف الشواطئ عبر 14 ولاية

تتواصل لليوم الـ16 على التوالي، الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ من الطحالب البحرية عبر مختلف السواحل الوطنية.

وحسب بيان وزارة البيئة، فإن حملة التنظيف من الطحالب البحرية، مست 14 ولاية ساحلية.

وأضاف البيان ذاته، أن العملية تخللتها حملات توعوية وتحسيسية للمسؤولية المشتركة لحماية البيئة.

وتتم عمليات التنظيف بتنسيق محكم مع القطاعات المعنية، والسلطات المحلية، والفواعل البيئية، من أجل شواطئ نظيفة، طبيعة محمية، وصيف أجمل للجميع.