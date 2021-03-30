بعد غلقها لأكثر من7 سنوات.. فرنسا تعيد فتح سفارتها بطرابلس الليبية

أعادت فرنسا، مساء أمس الإثنين، فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاقها سنة 2014 لدواع أمنية.

وكانت فرنسا قد أغلقت سفارتها إثر تعرضها لهجوم بسيارة مفخخة في أفريل 2013 وتم نقلتها إلى تونس كأغلب الدول الغربية.

ومع الانفراج السياسي الذي تشهده ليبيا، ستعيد عدة دول أخرى فتح سفاراتها المغلقة.

واستأنفت السفارة الفرنسية نشاطها منتصف النهار في مبنى جديد محاط بجدار خرساني في ضواحي العاصمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الثلاثاء الماضي إعادة فتح السفارة إثر استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي.

واستهدفت سفارة فرنسا في طرابلس في أفريل 2013 بهجوم بواسطة سيارة مفخخة أسفر عن إصابة عنصرين من الحماية الفرنسية.

وانتقلت السفارة إلى فندق في العاصمة قبل أن تغادر البلد في جويلية 2014 لتستقر في تونس على غرار أغلب التمثيليات الأجنبية.