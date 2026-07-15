بعد غلقه مؤقتا.. إعادة فتح نفق الحمدانية

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة لمستعملي الطريق السيار أنه تم فتح نفق الحمدانية وحركة السير عادية.

وأوضح المصدر نفسه أنه بعد عودة التيار الكهربائي إلى نفق الحمدانية، تم إعادة فتحه أمام حركة السير. كما تم رفع تحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 01.

وكانت الجزائرية للطرق قد أعلنت في وقت سابق عن غلق نفق الحمدانية مؤقتا بعد تسجيل عطل في المولد الكهربائي (Générateur)، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي داخل النفق وانعدام الرؤية.

هذا، وشكرت الجزائرية للطرق جميع مستعملي الطريق على تفهمهم وتعاونهم، ودعتهم إلى مواصلة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، واحترام السرعة القانونية وإشارات المرور.

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