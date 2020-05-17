بعد غلق محلاتهم .. تجار الألبسة يلجؤون لمنصات التواصل الإجتماعي

عقب صدور قرار إستثنائي بغلق محلات بيع الألبسة في إطار التدابير الوقائية والإحترازية للحد من تفشي وباء كورونا وجد اصحاب هذه المحلات في الفيسبوك ضالتهم.

أيام قليلة قبل عيد الفطر الذي تعرف فيه تجارة الالبسة إنتعاش كبيرا إلا أن هذه السنة كغير العادة تشهد إنتشار فيروس كورونا وغلق محلات الألبسة.

أين يلجأ تجار الألبسة لمنصات التواصل الإجتماعي والبيع عبر الأنترنت سبيل لتسويق بضاعتهم المكدسة داخل محلاتهم مع توفير خدمة التوصيل.

وأوضح صاحب محل للألبسة انه هذه السنة البيع فيها قليلة ويكاد ينعدم مقارنة بالسنة الماضية، ولكن وجنا بعض الزبائن عبر صفحة المحل عبر الفيسبوك.

كما اضاف صاحب المحل أن الناس أصبحوا اليوم يتعاملون معهم من خلال صفحتهم عبر الفيسوك أين يشتري الزبون بضاعته ويتم توصيلها له حتى البيت.

وعبر منصات التوصال الإجتماعي يقوم اصحاب محلات الألبسة بنشر صور الملابس مع ثمنها وعند وقوع إختيار الزبون على مايعجبه يتم الإتفاق على الثمن النهائي ومكان التوصيل.