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بعد غلق منطقة “لاكوت”.. تحويل حركة المرور عبر هذه الاتجاهات

بقلم قتاة النهار
بعد غلق منطقة “لاكوت”.. تحويل حركة المرور عبر هذه الاتجاهات
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بعد غلق منطقة “لاكوت”.. تحويل حركة المرور عبر هذه الاتجاهات

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