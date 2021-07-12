بعد غيابهما عن مونديال 2018.. إيطاليا والجزائر يحصدان الأخضر واليابس

شبّهت العديد من وسائل الإعلام العالمية تتويج المنتخب الإيطالي بلقب كأس أمم أوروبا يوم أمس الأحد، بتتويج منتخب الجزائر سنة 2019 بلقب كأس أمم إفريقيا تحت قيادة الناخب الوطني جمال بلماضي.

وكان المنتخب الإيطالي قد فشل في الوصول إلى نهائيات كاس العالم في روسيا 2018 تحت قيادة المدرب السابق لجيانييرو فينتورا، على غرار المنتخب الجزائري الذي فشل هو الآخر في الوصول مع المدرب الإسباني ألكاراز، ليعود المنتخبان لترتيب البيت حيث أعاد المنتخب الإيطالي المدرب الأنيق روبيرتو مانشيني ، في حين إستنجد المنتخب الجزاري بالمدرب جمال بلماضي ليتمكن المنتخبان من العودة إلى السكة الصحيحة وحصد الأخضر واليابس، حيث تمكن منتخب الآزوري من الوصول إلى 34 مباراة دون هزيمة، في حين وصل أشبال جمال بلماضي لـ 27 مباراة دون هزيمة على التوالي.