بعد غيابه أكثر من شهرين.. بلعيد يعود لتشكيلة سانت تروند

عاد المدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، إلى تشكيلة فريقه سانت تروند البلجيكي، بعد غياب دام أكثر من شهرين.

وتواجد المدافع، بلعيد، ضمن تشكيلة فريقه الأساسية، تحسبا لمواجهة ليرس، في إطار الدور الـ16 من منافسة كأس بلجيكا. فيما غاب الدولي الجزائري الآخر، بلال براهيمي، عن هذه المواجهة لأسباب فنية.

وتعود آخر مباراةخاضها المدافع، زين الدين بلعيد، مع فريقه لتاريخ 11 أوت الماضي، أمام رويال أنترويب، في إطار الجولة الثالثة من البطولة البلجيكية، التي بصم فيها مدافع اتحاد العاصمة السابق على المشاركة في بضع دقائق.