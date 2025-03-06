بعد غيابه عن آخر مواجهتين.. شايبي يكتفي ببضع دقائق أمام أياكس

عاد الدولي الجزائري، فارس شايبي، إلى أجواء المنافسات الرسمية، اليوم الخميس، مع فريقه أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وذلك بعدما غاب عن آخر مواجهتين لفرانكفورت، أمام كييل وفولفسبورغ.

واكتفى فارس شايبي، بالمشاركة في آخر ثماني دقائق من اللقاء الذي احتضنه ملعب يوهان كرويف آرينا. في مواجهة نادي أياكس، برسم ذهاب الدور ثمن النهائي لمنافسة “الأوروبا ليغ”،

ونال لاعب تولوز السابق، تنقيطاً متوسطاً بعلامة 6.3 حسب موقع صوفاسكور المختص في إحصائيات اللاعبين.

للإشارة، خاض فارس شايبي 25 لقاء في كل المنافسات مع فريقه الألماني هذا الموسم، برصيد 1102 دقيقة لعب، سجل فيها هدفين.