بعد غيابه عن مباراتين.. شياخة يشارك بديلا في فوز كوبنهاغن أمام نورشيلاند

عاد المهاجم الدولي الجزائري، أمين شياخة، إلى أجواء المنافسة مع فريقه كوبنهاغن الدانماركي.

وذلك بعدما غاب المهاجم الشاب عن مواجهة دينامو مينسك، الخميس الماضي، في دوري المؤتمرات الأوروبي. كما غاب أيضاً عن مواجهة نادي لينغبي، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الدانماركي، يوم الـ24 نوفمبر الماضي.

وسجل شياخة، حضوره، أمس الاثنين، بديلاً في مواجهة فريقه كوبنهاغن أمام نورشيلاند، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الدانماركي.

ودخل الموهبة الجزائري عند الدقيقة الـ73 من المباراة التي عرفت فوز متصدر الدوري الدانماركي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

ليرفع كوبنهاغن رصيده إلى النقطة الـ33 في المركز الأول بفارق الأهداف عن الملاحق ميتلاند.