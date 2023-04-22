بعد غيابه عن مواجهتي البايرن.. محرز يعود للتشكيلة الأساسية للسيتي في مواجهة شيفلد يونايتد

شهدت التشكيلة الأساسية لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، عودة الدولي الجزائري رياض محرز للمشاركة أساسيا مع الفريق برسم مواجهة شيفليد يونايتد برسم نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

وسيشارك الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا في اللقاء بعد أن إستبعده المدرب غوارديولا عن آخر مواجهتين للفريق برابطة أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ.

إذ تعد آخر مشاركة لرياض محرز مع السيتي أساسيا ضد ليستر سيتي في البريميرليغ بتاريخ 15 أفريل الماضي.

يجدر للإشارة ستنطلق مواجهة السيتي ضد شيفيلد بملعب ويمبلي على الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي.