بعد غيابه لثلاثة أشهر.. بوناصر يعود إلى تدريبات السد القطري

عاد المدافع الدولي الجزائري، عبد الصمد بوناصر، إلى أجواء التدريبات الجماعية مع فريقه السد القطري، بعد غياب دام لأكثر من ثلاث أشهر. بعد الإصابة التي عانى منها على مستوى الكاحل.

وسجّل المدافع الدولي الجزائري حضوره في التدريبات الجماعية لناديه السد، استعدادا لمواجهة الخور الأسبوع المقبل. وأظهر بوناصر جاهزيته تحسبا للعودة إلى المنافسة.

وتُعد هذه العودة دفعة معنوية كبيرة لفريق السد، خاصة في ظل التحديات القادمة في المسابقات المحلية والقارية. ومن المرتقب أن يدعم اللاعب خط الدفاع في فريقه في قادم المواعيد، بعد تخلصه من الإصابة.