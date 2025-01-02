بعد غياب خمس سنوات.. ميغان ماركل تعود إلى إنستغرام

نشرت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام. معلنةً بذلك عودتها بعد غياب خمس سنوات.

ونشرت دوقة ساسكس، فيديو وهي تجري على الشاطئ، ثم كتبت “2025” على الرمال.

ووفقاً لمجلة بيبول، فقد تم تصوير هذا الفيديو من قبل الأمير هاري على الشاطئ بالقرب من منزلهم في مونتيسيتو، كاليفورنيا.

وقبل زواجها من الأمير هاري عام 2018، كان يتابع ميغان ماركل أكثر من 3 ملايين متابع على حسابها الشخصي على إنستغرام، وكذلك على حساب مدونتها The Tig.

لكن قبل أشهر قليلة من زفافها، أغلقت الممثلة السابقة مدونتها وحذفت جميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بمجرد الزواج، فتح هاري وميغان حسابًا مشتركًا على إنستغرام (@KensingtonRoyal). وكانت قواعد النشر صارمة للغاية، كما صرحت ميغان ماركل لوسائل الإعلام (The Cut) في عام 2022.

وقالت دوقة ساسكس: “هناك حرفيًا بروتوكول ينص على أنه إذا كنت ترغب في نشر صور لطفلك كأحد أفراد الأسرة، فيجب عليك أولاً تسليمها للتناوب الملكي”.

وللتحايل على هذه القواعد، كشف الزوجان عن حساب ثانٍ على إنستغرام في عام 2019، @SussexRoyal. سلطوا فيه الضوء على تصرفاتهم الملكية وحياتهم الشخصية.

لكن في عام 2020، عندما قرر هاري وميغان إنهاء التزاماتهما الملكية، توقف هذا الحساب عن العمل.

منذ ذلك الحين، فتح هاري وميغان حسابًا على إنستغرام لمؤسسة آرتشيويل الخاصة بهما، وهي جمعية تهدف إلى “تحديد الاحتياجات العاجلة وتنفيذ مبادرات مهمة وإحداث تغيير طويل المدى”.