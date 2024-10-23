بعد غياب دام 360 دقيقة.. ماندي يقود ليل لفوز جديد في رابطة الأبطال

عاد المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، إلى التشكيلة الأساسية لفريقه ليل الفرنسي، بعد غيابه لأربع مواجهات متتالية.

وشارك مدافع الخضر، ماندي، أساسيا وفي كامل أطوار مواجهة ليل أمام مستضيفه أتلتيكو مدريد. في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتمكن عيسى ماندي من مساعدة فريقه في الفوز بهذه المواجهة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. حيث نال لاعب الخضر، علامة 6.8 من 10 (حسب موقع سوفاسكور المختص في الإحصائيات).

وبهذا الفوز، رفع نادي ليل رصيده للنقطة السادسة في المركز الـ15 في ترتيب دوري الأبطال، بعد مرور ثلاث جولات من المنافسة.

للإشارة، تعود آخر مشاركة لـ ماندي مع فريقه ليل، إلى مواجهة ستراسبورغ في الجولة الخامسة من “الليغ1” بتاريخ 21 سبتمبر الماضي.