بعد غياب طويل.. أحمد مكي يعود إلى السينما

قرر النجم الكوميدي المصري أحمد مكي العودة إلى السينما بفيلم جديد هو الأول له منذ 9 سنوات.

ويأتي هذا، بعد نجاح الكبير للجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي“، والذي أبدع فيه النجم أحمد مكي وعرض في رمضان الفارط.

ومن المقرر ان تنتج الفيلم الفنانة إسعاد يونس، ولم يتضح بعد هل ستشارك في بطولة العمل أم تكتفى بإنتاجه.

كما لم يتم الكشف عن تفاصيل الفيلم الجديد حتى الآن، ولكن من المرجح عرضه في العام 2023.

على أن يبدأ التحضير له فعليا بعد الانتهاء من التجهيز للجزء السابع من مسلسل “الكبير أوي” المقرر عرضه بموسم المسلسلات المصرية لرمضان المقبل.

ويحتفظ مكي بنفس نجوم الجزء السادس وفي مقدمتهم رحمة أحمد بعد نجاحها في دور مربوحة الزوجة الجديد للكبير.

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 7 محمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا. والعمل من تأليف مصطفى صقر وورشة تأليف أما الإخراج فهو لأحمد الجندي.

يذكر أن مكي قدم أخر أفلامه سمير أبو النيل عام 2013 وشارك مكي بطولة الفيلم كل من نيكول سابا، حسين الإمام، محمد لطفي، دينا الشربيني، وبدرية طلبة.

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، ولم يحقق النجاح المتوقع.

وسبقه فيلم “سيما على بابا” عام 2011 وفشل ايضا في تحقيق الإيرادات المنتظرة، ما دفع مكي للتفرغ للدراما التلفزيونية.

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