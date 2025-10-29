بعد غياب طويل.. آيت نوري يعود إلى التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي

عاد الدولي الجزائري ريان آيت نوري إلى المنافسة من جديد مع مانشستر سيتي، حيث يتواجد في التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة سوانزي سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية انطلاقا من الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الجزائر.

عودة أيت نوري جاءت في وقت مناسب تماما، بعد فترة غياب طويلة عن الميادين بسبب الإصابة.

وستكون الفرصة مواتية لمدافع الخضر للتألق في منافسة الكأس، الأقل تأثيرا من منافسة دوري “البريمرليغ”، الذي ينتظر أن يدشن عودته للمشاركة فيها خلال الأسبوع القادم.

خاصة وأن المنتخب الوطني بحاجة ماسة لخدماته قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا المقبلة، إضافة إلى التحضيرات الخاصة بكأس العالم.