بعد غياب طويل.. حورية فرغلي تعود للدراما

تعود الفنانة حورية فرغلي بعد غياب عن الدراما منذ 3 سنوات، من خلال مسلسل “سيما ماجي”.

وبدأت حورية فرغلي تصوير مشاهدها الأولى ضمن أحداث مسلسل “سيما ماجي”، في إحدى الفيلات بطريق المنصورية. وجمعتها مشاهد العمل برانيا يوسف، ومادلين طبر، وكمال أبو رية. في إحدى الديكورات الخاصة داخل فيلا بطريق المنصورية.

وأكدت حورية فرغلي أن الشخصية التي تجسّدها ضمن أحداث مسلسل ” سيما ماجي”، جديدة عليها ولم تقدمها من قبل. حيث تجسّد شخصية سيما - دكتورة ليس لديها الحظ في الزواج أوانجاب الأطفال. وتزوجت أكثر من مرة للبحث عن الحب الحقيقي.

وتدور أحداث مسلسل “سيما ماجي”، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال.

كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب. وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.