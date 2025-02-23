بعد غياب طويل.. سمير عبدون يعود إلى الشاشة في رمضان

عاد الممثل الجزائري سمير عبدون، إلى الشاشة الصغيرة، بعد غياب طويل عن الأعمال التلفزيونية، من خلال سلسلة فكاهية تُبث على تلفزيون “النهار”.

وسجل سمير عبدون، حضوره بالموسم الرمضاني المقبل، من خلال السلسلة الفكاهية، “père célibataire”، والتي يشاركه في بطولتها العديد من نجوم الفن في الجزائر.

السلسلة من إخراج إبراهيم حديد، وفكرة وسيناريو وحوار ياسين بلحسن، وينتظر أن تعرف نجاحا كبيرا نظرا للأسماء المشاركة فيها.

وسيتقاسم بطولة العمل كل من سمير عبدون، وياسمين عماري، وفضيلة حشماوي. وبوشنة نائلة وبن وشفون بدور وعبد المالك رباعي وعدالي مروان ولعميش مايا إيمان ومصطفى بن عياد.

ونشر تلفزيون “النهار”، البرومو الترويجي للسلسلة، والذي ظهر فيه سمير عبدون رفقة ياسمين عماري، وهما يقفان عند القاضي والذي أعلن طلاقهما. وهنا تبدأ أحداث القصة.

وبدأ سمير عبدون، مشواره الفني، بعرض الأزياء، ثم اقتحم عالم التمثيل سنة 1994. حيث اقترح المخرج موسى حداد أول دور له في السينما في فيلم ” ماد إن “.

ثم شارك سمير عبدون، في مسلسل “اللاعب” كأول دور له في التلفزيون.

ومن أشهر أعماله مسلسل “الربيع الأسود”، مسلسل “ناس ملاح سيتي”، مسلسل “شمس الحقيقة”، ثم غاب عن الفن منذ 2011.