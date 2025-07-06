بعد غياب طويل.. عادل إمام يظهر لأول مرة!

عاد النجم المصري، عادل إمام، للظهور، بعد أكثر من عام على اختفائه عن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وظهر عادل إمام، في صورة عائلية، ضمت جميع أفراد أسرته في حفل زفاف حفيده.

ونشر المخرج رامي إمام صورة جمعت ابنه عادل مع عروسه فريدة أشرف، بجانب والده. بينما أحاط بهم باقي أفراد الأسرة، ومنهم محمد إمام وزوجته وبناته. بالإضافة إلى بنات الزعيم وشقيقه المنتج عصام إمام.

وتفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور عادل إمام الأول منذ سنوات، بعد أن أثار اختفاؤه حالة من الجدل حول حالته الصحية وتدهورها.

وبدت علامات السعادة على عادل إمام بجانب حفيده الذي يحمل الاسم ذاته “عادل”. في حفل الزفاف الذي أُقيم في فيلا الزعيم بمنطقة المنصورية.

وعلى الرغم من التقاط عادل إمام تلك الصورة العائلية، إلا أنه غاب عن فعاليات الزفاف الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن.

يُذكر أن حفيد عادل إمام هو عادل رامي إمام، خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وقد خاض تجربة في مجال الإخراج من خلال فيلم “انحدار” الذي قدمه عام 2020.