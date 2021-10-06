بعد غياب لسنوات.. أديل تشوق جمهورها لألبومها الجديد

تستعد النجمة العالمية “أديل“، لإطلاق ألبومها الجديد، بعد غياب منذ العام 2015، حيث قامت بتحديث حساباتها على مواقع التواصل بتغيير صورة بروفايلها إلى زرقاء وفيروزي.

وحسب موقع “BBC” يأتي ذلك بعد أن بدأت اللوحات الإعلانية المكتوبة عليها الرقم “30” بالظهور على المباني في جميع أنحاء العالم.

وعلى خطى ألبوماتها القديمة، توقع المعجبون أن هذا الرقم هو عنوان ألبوم أديل الجديد، حيث حملت البوماتها السابقة الأرقام 19 و21 و25، ويرجع تسمية “أديل” لألبوماتها بالأرقام بحسب أعوام محورية في حياتها.

وكانت “أديل” قد لمَّحت في السابق إلى أن ألبومها الرابع سيكون عنوانه “30” في منشور على إنستغرام في عام 2019، حيث قالت مازحة للمعجبين: “30 سيكون بمثابة أسطوانة من نوع درام آند بيس ليغيظكم جميعا”.

وصرحت “أديل” سابقا أنها ستتوقف عن الغناء، مؤكدة أنها ستركز على الحياة الأسرية، لكنها انفصلت عن زوجها السابق “سايمون كونيكي” عندما كانت في الثلاثين من عمرها (وهي تبلغ الآن 33 عاماً) وكانت بعيدة عن الأضواء إلى حد ما منذ ذلك الوقت.

وكان آخر ألبوم لـ”أديل” بعنوان 25، وقد جاء بحملة تسويقية غامضة، إذ تفاجأ مشاهدو برنامج X Factor في المملكة المتحدة أثناء استراحة إعلانية ببث مقطع مدته 30 ثانية من أغنية جديدة تم الكشف عنها لاحقا على أنها أغنية Hello والتي عرفت نجاحا كبيرا وحصدت 2.8 مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

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