بعد غياب لـ20 سنة.. نيوكاستل يرسم مشاركته مجددا في رابطة الأبطال

حقق فريق نيوكاستل يونايتد الإنجليزي، انجاز كبير هذا الموسم، بضمان عودته للمشاركة مجددا في رابطة أبطال أوروبا.

وتمكن نيوكاستل يونايتد، من تحقيق هذا الأنجاز، بتعادله سلبا، اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعته أمام ليتسر سيتي، ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

كما مكن هذا التعادل، فريق نيوكاستل، من رفع رصيده إلى 70 نقطة، والتي تضعه في المركز الثالثة من ترتيب الدوري الإنجليزي.

واحتفل فريق نيوكاستل يونايتد، مطولا، رفقة جماهيرهم، بهذا الانجاز الكبير الذي طال انتظاره.