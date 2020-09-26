بعد غياب 11 عاما.. صوفيا لورين تعود بفيلم من إخراج إبنها

عادت النجمة الإيطالية صوفيا لورين إلى التمثيل بعد توقف عن العمل دام أكثر من 11سنة كاملة.

وستعود لورين بفيلم “The Life Ahead”، الذي سيعرض على إحدى منصات الإنترنت، يوم 13 نوفمبر المقبل، من إخراج إبنها إدواردو بونتي.

وتدور أحداث الفيلم، الذي ستكون لغته الرسمية هي الإيطالية، حول إمرأة يهودية ناجية من “الهولوكوست”، تدير داراً للرعاية في إيطاليا، وتصادق شاب مهاجر من السنغال.

وقالت صوفيا كتعليق عن عودتها: “عندما عرض ابني الدور عليّ، كان الأمر أشبه بحلمٍ أصبح حقيقة”.

وأضافت: “لقد انتهزتُ الفرصة وأحببتُ تجسيد دور السيدة روزا، فهي شخصية صلبة وفي الوقت عينه هشّة، لكونها من الناجين من الهولوكوست، وتذكّرني بأمّي في نواحٍ كثيرة”.