بعد غياب 12 عاما.. الأسد يشارك في القمة العربية بجدة

أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد يتجه، اليوم الخميس، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية المقامة غدا بالسعودية.

ويشارك الأسد في القمة العربية للمرة الأولى منذ 12 عاماً بعد تجميد عضوية بلاده بالجامعة العربية في 2011 على خلفية اندلاع الأزمة السورية.

هذا ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مطار جدة. كما كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول الواصلين إلى جدة للمشاركة في القمة العربية في دورتها الـ32.

وينتظر استمرار توافد قادة الدول العربية تباعا إلى جدة التي ستشهد لقاءات جانبية تجمع عددا من قادة وزعماء الدول العربية على هامش القمة العربية.

وتشهد مدينة جدة، مساء اليوم وغداً الجمعة، لقاءات جانبية على هامش القمة العربية تجمع عددا من قادة وزعماء الدول العربية.

وتُعقد الدورة الـ32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات. وصراعات إقليمية ودولية تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة. وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها.