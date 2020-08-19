بعد غياب 27 عاما.. عمرو دياب يعود للدراما بعمل فني ضخم مع نتفليكس

أعلن النجم المصري، عمرو دياب، عن مفاجأة سارة لمحبيه، كاشفا عودته إلى التمثيل بمسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج شركة نتفليكس، بعد غياب دام 27 عاماً.

وكتب الفنان على صفحته بتويتر: “أنا سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبنى جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة”.

مضيفا: “الآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع فى أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله”.

ومن ناحيته، أكد أحمد الشرقاوى، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية فى نتفليكس، أن هذا المشروع الجديد سيثير إعجاب الجماهير والأعضاء بعودة عمرو دياب إلى الشاشة.