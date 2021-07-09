بعد غياب 30 سنة.. شريهان تعود في عيد الأضحي

بعد غياب دام 20 عاما عن بلوتوهات السينما والمسرح تعود الفنانة شريهان إلى الأضواء مرة أخرى عبر مسرحية “كوكو شانيل”.

وتعد هذه الدراما أول عمل فني لشريهان بعد انقطاعها. وتقدم شريهان خلال المسرحية شخصية “كوكو شانيل”، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء. حيث كانت شريهان مترددة في العودة وأجلّت هذه الخطوة قدر المستطاع خوفا من رد فعل الجمهور. إلى أن قدمت إعلانا لإحدى شركات الاتصالات في رمضان الماضي الذي كان استقباله مفاجئا لشريهان نفسها.

وأكدت على صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها تصدرت كل مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، بعد عرض الإعلان بدقائق.

وعبّر جمهور شريهان عن الفرحه لعودتها والتعطش لفنها. خاصة أنها استعرضت في الإعلان مراحل حياتها واضطرارها للبعد عن الفن سنوات طويلة. وطالبها الجمهور بالعودة من خلال عمل فني قوي.

ورد فعل الجمهور شجع شريهان على تفعيل المشروع الفني، الذي كانت قد اتفقت على تقديمه منذ سنوات وبالفعل قامت بتصوير مسرحية “كوكو شانيل”.

وستعرض المسرحية على منصة شاهد في عيد الأضحي المقبل الذي يتزامن يوم 20 الشهر الجاري. بعد غياب دام لأكثر من 30 عاما، عقب عرض آخر أعمالها على خشبة المسرح، وهي مسرحية “شارع محمد علي” مع فريد شوقي وهشام سليم.