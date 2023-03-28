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الرياضة

بعد غيبوبته.. عائلة اللاعب المغربي نوري تكشف مستجدات جديدة بشأن وضعه الصحي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بعد غيبوبته.. عائلة اللاعب المغربي نوري تكشف مستجدات جديدة بشأن وضعه الصحي
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تحدث والد اللاعب المغربي عبد الحق نوري، عن مستجدات جديدة، بشأن الوضع الصحي لإبنه، والذي لايزال طريح الفراش بسبب إصابته بغيبوبة.

بعد سقوطه السيئ على رأسه، أثناء مشاركته في مباراة تحضيرية رفقة فريقه أياكس أمستردام الهولندي صيف 2017.

وفند محمد نوري، كل الشائعات التي تحدثت عن الوضع الصحي لإبنه، وصرح لوسائل إعلام مغربية أن إبنه عبد الحق إستيقظ من غيبوبته.

وأوضح المتحدث، أن إبنه قد تحسن ذهنيا، وأصبح يتفاعل مع عائلته بشكل أحسن من السابق.

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