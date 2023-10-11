بعد فتح تحقيق.. الحبس المؤقت للتلميذ المعتدي على أستاذة بسطيف

أمر قاضي الأحداث بمحكمة عين ازال بسطيف إيداع التلميذ الذي إعتدى على أستاذة الرياضيات رهن الحبس المؤقت.

وأعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين آزال أنه بتاريخ 10 أكتوبر العاشرة صباحا تلقت مصالح أمن دائرة عين أزال مكالمة هاتفية مفادها تعرض أستاذة إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف أحجد تلامذة المؤسسة.

وأمر قاضي الأحداث بمحكمة عين أزال وضع التلميذ الذي قام بالاعتداء بالسلاح الأبيض. على أستاذة في مادة الرياضيات بمتوسطة أحمد قدوج عين أزال جنوب سطيف بعد التحقيق رهن الحبس المؤقت. بسبب خطورة الفعل مع متابعة التلميذ المتهم بجنحة الضرب والجرح العمدي مع سبق الاصرار والترصد.