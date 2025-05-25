بعد فتح تخصصات جديدة..استقبال طلبة دوليين بجامعة التكوين المتواصل

كشف مدير جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد “، يحيى جعفري، اليوم الأحد، أن هذا الصرح العلمي يستعد لاستقبال الطلبة الدوليين بفتحه لتخصصات جديدة. في ميادين مختلفة بهدف استقطابهم لمتابعة الدراسة بها خلال الموسم الجامعي المقبل.

و أوضح جعفري، في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى ال 35 لتأسيس جامعة التكوين المتواصل. أن ” الجامعة الجزائرية مقبلة ابتداء من السنة القادمة على تسجيل الطلبة الدوليين. داعيا هؤلاء الطلبة إلى الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل التي قامت بفتح تخصصات جديدة في ميادين مختلفة لصالحهم. وتسعى لتوسيع هذه التخصصات لاستقطاب الطلبة الأجانب.

وبالمناسبة، وقف جعفري على انجازات هذه الجامعة التي تحصي اليوم 75 ألف طالب وطالبة. و150 أستاذ دائم. و حوالي 3000 أستاذ مؤقت، إضافة إلى 2200 موظف يتولون التنظيم اللوجستيكي لهذا الصرح العلمي. بعدما كانت في تسعينات القرن الماضي تضم بعض الطلبة والأساتذة و الموظفين.

و اعتبر جعفري أن “النمو العددي من ناحية التأطير وعدد الطلبة يعد مظهرا من مظاهر السلامة”. لافتا إلى أن “جامعة التكوين المتواصل تحدوها غايات تتمثل في تقديم خدمة ذات جودة. تستجيب لرغبات المواطنين. في الاستفادة من المعرفة و طلب التعليم و تحسين المستوى”.

وفي إطار حديثه عن دور جامعة التكوين المتواصل من الناحية الاقتصادية، أكد أنها تضم حاضنة أعمال تتكفل بمرافقة حملة المشاريع. إضافة إلى تسجيل أكثر من 373 رغبة لطلبة يريدون الانضمام إلى مسار المؤسسات الاقتصادية. و تحقيق 1415 مداولة بيداغوجية لصالح الطلبة في كل المراكز عبر الوطن. إلى جانب احتوائها على نوادي علمية نشطة في مختلف المجالات.

وقد صادفت هذه الاحتفالية إحياء الجزائر لـ “يوم افريقيا”. ذكرى إنشاء ” منظمة الوحدة الافريقية ” في 25 ماي 1963. حيث أشاد جعفري بفضل الجزائر و دورها في استقلال عدة دول افريقية.