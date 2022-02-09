بعد فترة حداد طويلة.. دنيا سمير غانم تعود للغناء والتمثيل

أعلنت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، عن مفاجأة كبيرة لجمهورها، عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرت دنيا محادثة مع متابعيها على انستغرام، أجابت بها على عدة أسئلة. أين كشفت عن عدة مفاجآت فنية لها في الفترة المقبلة.

كما أعلنت الفنانة، من خلال إجابتها على اسئلة متابعيها، عن عودتها للغناء والألبومات، وذلك بعد فترة حداد طويلة أعقبت وفاة والديها.

وكشفت الفنانة عن عملها في ألبومها الجديد، وطلبت من الجمهور الدعاء لها من أجله.

كما عبرت عن حماسها لعودتها للغناء من جديد، وذلك بعد سنوات من طرحها ألبومها “واحدة تانية خالص”، في عام 2014.

ووأعلنت أيضاً دنيا سمير غانم عن موعد طرح فيلمها الكوميدي الجديد “تسليم أهالي” والذي تشارك به مع الفنان هشام ماجد.

وأكدت الفنانة عرضه في موسم عيد الفطر المقبل. كما كشفت عن رغبتها في تقديم أدوار درامية بعيداً عن الكوميديا وكذلك أعمال تاريخية.

وقالت دنيا سمير غانم في إجاباتها للجمهور أن الممثلة المفضلة لها هي شقيقتها إيمي سمير غانم.

كما أجابت عن سؤال متابعة لها حول تفضيلها عائلتها أم العمل، وقالت: “بيتي طبعاً أهم حاجة. وشغلي ده المكان اللي بلاقي نفسي وبطلع طاقتي وهواياتي وكل اللي عشته مع أهلي فيه.. أهلي حياتهم كانت أنا وإيمي والفن فقط”.

كما كانت دنيا سمير غانم قد كشفت مؤخراً عن عودتها لتصوير آخر مشاهدها في مسلسلها الجديد “عالم موازي”. وأعلنت عن عرضه في موسم رمضان المقبل.

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