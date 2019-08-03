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بعد فترة قصيرة من زواجه بمضيفة طيران.. ملك تايلاند يتزوج بالثانية

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بعد فترة قصيرة من زواجه بمضيفة طيران.. ملك تايلاند يتزوج بالثانية
بقلم نادية بن طاهر

بعد أقل من ثلاثة أشهر من زواجه من مضيفة الطيران “سوثيدا فاجير الونغكورن”، إحتفل ملك تايلاند، “ماها فاجير الونغكورن”، بزواجه من “سنينات ونجفاجير”، والتي كانت تعمل ممرضة في الجيش.

وحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، تزوج ملك تايلاند “66 عاما” بالثانية، بعد اعتراف الملكية الحديثة في البلاد بتعدد الزوجات.

وتزوج ملك تايلاند، بـ” سنينات ونجفاجير”، على الطريقة التقليدية، وبحضور زوجته الأولى.

وجاء زواج ملك تايلاند، بعد أقل من ثلاثة أشهر من زواجه من زوجته ” سوثيدا فاجير الونغكورن”، والتي كانت مضيفة طيران، بشركة الخطوط الجوية التايلاندية.


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