بعد فراره لأكثر من شهرين.. توقيف مدير الحفظ العقاري لباتنة

تمكن عناصر فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف مدير الحفظ العقاري لولاية باتنة

وتم توقيف المتهم “ق ي” البالغ من العمر 48 سنة بعدما صدر ضده أمر قضائي على خلفية تورطه في قضية طلب مزية غير مستحقة. في قضية تعود إلى صائفة العام الماضي عندما عالجت مصالح الأمن قضية هذا الأخير المتهم تلقي رشوة مقابل تسوية وضعية وثائق احدى العقارات. وهي القضية نفسها التي توبع فيها أيضا أحد المحامين بلعب دور الوسيط بين الضحية والمتهم.

وكانت الجهات القضائية وقتها قد أمرت بوضع المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية. وبعد إصدار غرفة الاتهام أواخر شهر نوفمبر الماضي أمرا بتوقيف المدير وايداعه الحبس في انتظار محاكمته. بقي هذا الأخير في حالة فرار الى غاية توقيفه بحر هذا الأسبوع.