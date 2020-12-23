بعد فراق لأكثر من عام.. بن سبعيني يلتقي والدته أخيرا

الرياضة
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بعد فراق لأكثر من عام.. بن سبعيني يلتقي والدته أخيرا
بقلم إسماعيل عشاش

نشرت شقيقة الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، صورة لهذا الأخير رفقة والدته، والتي لم يراها لأكثر من سنة كاملة.

وظهر مُحارب الصحراء، وهو يعانق أمه بحرارة، بعدما أجبرته الظروف على عدم الاجتماع معها في مكان واحد لعام من الزمن.

يُذكر بأن المُدافع مُتعدد المناصب، خارج المُنافسة حاليا، مع ناديه بوروسيا مونشغلادباخ، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان المدرب ماركو روز، قد أكد بأن بطل إفريقيا، لن يكون قادرا على العودة من المُنافسة الى غاية بداية العام الجديد.

ويعاني إبن مدينة قسنطينة، من أجل استرجاع لياقته البدنية، بعدما أثر عليه “كوفيد 19” سلبا.


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