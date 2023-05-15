بعد فرز 99 بالمائة من الأصوات.. أردوغان يحصد 49.40 بالمئة في الإنتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، حصول الرئيس رجب طيب أردوغان. مرشح تحالف الجمهور، على 49.40 بالمئة من الأصوات.

كما حصل مرشح تحالف الأمة كمال قليجدار أوغلو على 44.96 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية. بعد فرز نحو 99 بالمئة من الأصوات. في المرتبة الثانية بعد أردوغان.

وفي مؤتمر صحفي، صباح اليوم الإثنين، قال ينار، إن مرشح تحالف “أتا” (الأجداد) سنان أوغان. حصل على 5.2 بالمئة، فيما نال المرشح (المنسحب) محرم إينجة 0.44 بالمئة. بحسب المعطيات حتى الساعة 09.45 صباحا (تغ+3).

وذكر أنه تم فتح 192 ألفا و187 صندوقا من أصل 192 ألفا و214 من صناديق الاقتراع داخل البلاد، أي ما يعادل 99 بالمئة، ولم يتبق سوى 27 صندوقا غير مفتوح من صناديق الداخل.

وفيما يخص صناديق أصوات الخارج، فلفت إلى أنه تم فتح 8 آلاف و65 صندوقا من أصل 9 آلاف و594 من صناديق التصويت خارج البلاد، ما يعادل نحو 84 بالمئة من تلك الصناديق.

كما أكد ينار استمرار فرز الأصوات المتبقية وإدخال البيانات إلى نظام احتساب النتائج.

للإشارة شهدت تركيا، أمس الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، وحقق “تحالف الجمهور” لمرشحه أردوغان بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية في البرلمان. فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 ماي، بحسب النتائج الأولية.

ويحافظ طيب رجب ادوغان على الصدارة بنسبة 49.4 بالمئة، فيما يتقدم المترشح كمال أوغلو في النتائج ليصل إلى نسبة 44.9 بالمئة من الأصوات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور