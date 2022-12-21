بعد فرضه أساسيا من رئيس الأهلي.. بودبوز يُسجل هدفا رائعا

قاد النجم الدولي الجزائري، رياض بودبوز، أمسية اليوم الأربعاء فريقه أهلي جدة للفوز أمام هجر بثلاثية لهدف وحيد.

وذلك بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ11 من مواجهة الجولة الـ13 لدوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

موقعة ملعب الأمير عبد الله الفيصل عرفت مُشاركة، بودبوز أساسيا بعد أسبوع من طلب فسخ عقده بسبب تهميشه من المدرب الجنوب إفريقي، موسيماني.

وجاءت مُشاركة اللاعب القادم من فريق سانت إيتيان الفرنسي أساسيا بعد تدخل من رئيس الأهلي الذي فرضه على المدرب.